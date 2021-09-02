В Свердловском районе Красноярска продолжается благоустройство сквера «Тепла и света»

Сквер «Тепла и света». Фото: мэрия Красноярска

В мэрии Красноярска сообщают, что сквер «Тепла и света» в 2015 году был обустроен при поддержке ТЭЦ-2. Особенность сквера заключается в том, что в нем созданы все условия для детей с ограничениями здоровья. Так, в 2019 году здесь была построена специализированная детская площадка.

Глава Свердловского района Алексей Дягилев рассказал, что благоустройство сквера идут поэтапно. В текущем ремонтном сезоне здесь смонтируют уличное освещение.

Кроме того, в сквере уже проложена дополнительная пешеходная дорожка. Вскоре начнется монтаж освещения. Изначальная схема освещения дополнена фонарями высотой 6,5 метров.