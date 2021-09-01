В Красноярске иномарка перевернулась между «Лентой» и «Планетой». Фото: instagram.com/chp.kras/

В Красноярске на улице 9 Мая перевернулась иномарка. Это случилось сегодня 1 сентября, около 16:30 –между двумя крупными торговыми объектами, гипермаркетом «Лента» и ТРЦ «Планета». Информация появилась в социальных сетях, среди комментариев можно узнать, что водитель автомобиля перед этим летел на большой скорости и нарушая ПДД – сначала на Ястынской, затем выехал на 9 Мая. Видимо, куда-то так спешил, что не справился с управлением. В итоге «Тойота» перевернулась на крышу и перегородила проезд по двум полосам. Там быстро образовался затор. О пострадавших пока не сообщается, наверняка водитель отделался легким испугом. Однако заплатить несколько штрафов ему придется.

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