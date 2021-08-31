В красноярских магазинах продают небезопасные краски и пластилин. Фото: Красноярский ЦСМ

Накануне нового учебного года эксперты Красноярского ЦСМ решили проверить качество наборов для детского творчества, которые продаются в магазинах города. Всего закупили 13 образцов. Увы, но результаты не порадовали. Большая часть образцов не соответствует требованиям безопасности, которые предъявляются к детским товарам, сообщает «ТВК-Красноярск».

В трех наборах пластилина эксперты нашли плесневые грибы, бактерии и дрожжи. И только к одному не было претензий. Все три образца пальчиковых красок превышают индекс токсичности. Что касается теста для лепки, в двух наборах превышен уровень токсичности, присутствует плесень и дрожжи. В тесте-пластилине недопустимая концентрация фенола и формальдегида. Во всех образцах слаймов высокий уровень токсичности. В некоторых нашли опасные микроорганизмы.

И даже к маркировке нашлись претензии: на упаковке не указываются сроки, условия хранения и правила пользования.