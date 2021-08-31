В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 25 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 12.00 часов 31 августа в Красноярском крае зарегистрировано всего 105 066 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 435 случаев заболевания. Если брать по городам и территориям, в Красноярске – 78, Минусинске – 37, Богучанском районе 33, Норильске – 25, Назарово – 21.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 36 128 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 089 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 157. Проведено тестов на коронавирус всего 3 498 941, из них за последние сутки 2 199.

По информации краевого минздрава, 91 316 вылечили всего с начала пандемии, из них за сутки 439 человека. К сожалению, потери по-прежнему высоки: всего скончались 5 150 пациентов, из них на минувшие сутки 25.

Добавим, что в эту статистику не входя данные по закрытым городам Железногорску и Зеленогорску.