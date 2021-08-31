В Железнодорожном районе Красноярска появятся две многоуровневые парковки

Строительство многоуровневой парковки на Маерчака, 10. Фото: администрация Красноярска

В Железнодорожном районе построят две многоуровневые парковки. Об этом рассказали в администрации Красноярска.

Строительство многоуровневой парковки на Маерчака, 10. Фото: администрация Красноярска

Первая парковка будет располагаться напротив бизнес-центра «Баланс», на улице Маерчака, 10. Здание уже строится, на данный момент уже готово 6 ярусов. Паркинг будет восьмиэтажным, на 800 автомобилей. Ранее на этом месте находилась обычная стоянка, но мест на всех не хватало.

Вторая многоуровневая парковка будет располагаться в районе дома на Железнодорожников, 17, ближе к улице Красной Гвардии. В данный момент здесь также располагается обычная стоянка, но она не может вместить всех желающих. Сейчас автомобилисты паркуются вдоль проездов, что сильно осложняет движение транспорта. Будущее здание-паркинг расположится на площади 1719 квадратных метров.