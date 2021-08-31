Детский сад на 270 мест открывается под Красноярском. Фото: правительство Красноярского края

Жители поселка Элита давно мечтали о детском саде. Места сбылась: завтра, 1 сентября, распахнет свои дети новое дошкольное учреждение на 270 мест. Благодаря этому в поселке теперь нет очереди. У родителей появилась возможность отдать ребенка в ясельные группы. С начала учебного года 40 ребят в возрасте от 1,5 до 3 лет начнут посещать садик. Также с его появлением создано дополнительно 45 рабочих мест.

В садике есть несколько спортивных залов, актовый зал, современный пищеблок, просторная и благоустроенная площадка для прогулок, огороженная территория. Стоимость объекта – 279,5 миллионов рублей.

- Сегодня открылся большой просторный, светлый детский сад, который уже завтра примет первых воспитанников. Создание новых мест в системе дошкольного образования – одно из приоритетных направлений работы Правительства края. Только в 2020 году благодаря нацпроекту «Демография» в Красноярском крае было введено 10 новых дошкольных учреждений, семь из них в Красноярске», – сказала первый замминистра образования края Наталья Анохина.