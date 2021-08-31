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Происшествия31 августа 2021 12:07

В Ачинске горит склад продуктов и промышленных товаров

Огнем охвачено все здание целиком
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Ачинске горит склад продуктов и промышленных товаров

В Ачинске горит склад продуктов и промышленных товаров

Фото: Мария ЛЕНЦ

Крупный пожар в Ачинске: горит склад-магазин продуктов и промышленных товаров на шоссе Нефтяников, рядом с пересечением федеральной трассы Р-255 «Сибирь». По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю, сообщение на пульт диспетчера поступило 13:54 по местному времени. На место выехали 10 единиц техники и 31 человек личного состава. На 16:00 информации о локализации не поступало.

Известно, что здание одноэтажное кирпичное. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля по всей площади. Площадь пожара 1000 квадратных метров. Огонь начал распространяться на крышу рядом пристроенного магазина.

Когда начался пожар, весь персонал эвакуировался самостоятельно. По предварительной информации пострадавших нет.

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