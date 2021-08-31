В Красноярске 70 подпорных стен остаются в аварийном состоянии Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 70 подпорных стен находятся в аварийном состоянии. Такую информацию озвучивает прокуратура по результатам прошедшей проверки, в ходе которой пересчитали все аналогичные сооружения.

Итак, в городе на сегодняшний день расположено 372 подпорные стены, из которых 121 находится в муниципальной собственности. Их обслуживанием занимается управление дорог, инфраструктуры и благоустройства. Остальные 251 стены преимущественно расположены на территории многоквартирных домов, на частных земельных участках.

Когда УДИБ проводил паспортизация в 2019 году, в аварийном состоянии находилась 81 стена. С той поры отремонтировано 8 объектов. И ремонт еще 3 стен будет завершен до конца 2021 года. По прогнозам на 2022 год в бюджет направлена заявка на ремонт 9 стен и на разработку проекта на 6 стен.

- Несмотря на принимаемые администрацией Красноярска меры на данном направлении, техническое состояние подпорных стен на территории города является неудовлетворительным, что привело, в том числе к обрушению сооружения в мкр. Солнечном, - прокомментировали в пресс-службе надзорного ведомства.