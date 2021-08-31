В Красноярске частично перекрыли улицу Матросова Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске частично перекрыли улицу Матросова. Крайняя правая полоса на той части улицы, которая ведет к Красрабу, теперь недоступна для транспорта на протяжении 50 метров. Автомобилистам стоит учесть этот факт. Для пешеходов там обустроили тротуар. Ограничения связаны с ремонтом тепловых сетей. Они продлятся до 19 часов 12 сентября.

И вторая новость, которая касается улицы Матросова – ее будут расширять. О чем сообщили в управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства администрации города. Расширение коснется участка от пересечения улиц Матросова со Свердловской и до поворота на улицу Семафорную. На этом участке из-за сложного перекрестка зачастую случаются заторы. Автомобилям порой не хватает одной полосы, чтобы разъехаться. Вскоре она появится. Как только завершится ремонт теплосетей, дорожники приступят к расширению проезжей части. К концу года она должна быть готова.