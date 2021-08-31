Красноярцы тратят все больше гигабайтов на еду

Аналитики МегаФона выяснили, что красноярцы не отказались от привычки заказывать еду на дом, приобретенной за первый год пандемии. Более того, этим летом жители края пользовались доставкой готовых блюд чаще, чем в период самоизоляции.

Специалисты оператора проанализировали трафик, который абоненты компании из Красноярского края тратят на сервисы доставки еды и продуктов. Оказалось, что объем передачи данных на такие сайты и приложения в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 4 раза.

Самый резкий скачок востребованности «еды на дом» зафиксирован в апреле 2020 года, когда в крае был введен строгий режим самоизоляции, – тогда трафик на сервисы доставки за месяц вырос более чем в 100 раз. В целом в это время нагрузка на сеть МегаФона значительно увеличилась, и компания ускорила темпы строительства базовых станций 4G в Красноярском крае, чтобы обеспечить абонентов стабильным высокоскоростным интернетом.

В этом году в топ-3 самых популярных у красноярцев местных ресурсов по доставке готовой еды вошли Ninja Pizza, Flyfoods и Оригами . Причем, исходя из статистики по мобильному трафику, красноярцы в 1,5 раза чаще заказывают на дом пиццу, нежели японскую кухню. Среди федеральных сервисов лидирует Delivery Club.

Также красноярцы более активно стали посещать виртуальные гипермаркеты. Объем передачи данных на эти сервисы по сравнению с прошлым годом вырос в 3 раза.