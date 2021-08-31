В Красноярске приставы арестовали иномарку за 6-миллионные штрафы владельца Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске судебные приставы арестовали автомобиль местного жителя, которые накопил огромные долги. 14 исполнительных листов, общая сумма – почти 6 миллионов рублей. 37-летний гражданин задолжал, кому только мог – и фирмам, и частным лицам, и еще перед налоговой. Причем не за месяц – два, длится это долгое время. Пока суд да дело – мог ведь рассчитаться? Мог, но не хотел.

Поэтому за дело взялись приставы. Выяснили, что у должника есть автомобиль «Опель», подогнали к месту, где он был припаркован, эвакуатор, загрузили и увезли на спецстоянку. Дальше сценарий таков: если владелец не оплатит задолженность, то автомобиль выставят на торги и пустят с молотка, а вырученные деньги перечислят кредиторам. Кстати, ему еще придется оплатить исполнительский сбор в размере 387 тысяч рублей.