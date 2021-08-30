В Красноярске на 30 и 31 августа объявлено штормовое предупреждение

В Красноярске 30 и 31 августа объявлено штормовое предупреждение Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты ГО, ЧС и ПБ предупреждают красноярцев об ухудшении погоды. Так, по данным Среднесибирского УГМС, вечером 30 августа и весь день 31 августа в Красноярске и центральных районах края ожидаются дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра до 20 метров в секунду.

GISMETEO прогнозирует 31 августа усиление ветра до 13 метров в секунду, а Гидрометцентр предупреждает о возможном дожде.

Жителям Красноярска рекомендуют держаться подальше от рекламных конструкций, легких построек, слабо укрепленных конструкций и деревьев. Избегать линий электропередач, а во время грозы не находиться в воде.

Напоминаем, что единый телефон вызова экстренных оперативных служб - 112.