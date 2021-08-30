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Происшествия30 августа 2021 13:04

Чиновников из Козульского района оштрафовали на 230 тысяч рублей за ремонт крыш без торгов

Глава администрации находится под следствием
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Чиновников из Козульского района оштрафовали на 230 тысяч рублей за ремонт крыш без торгов

Чиновников из Козульского района оштрафовали на 230 тысяч рублей за ремонт крыш без торгов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В прокуратуре сообщают, что «Центральная клубная система Козульского района» заключила контракты на ремонт крыши с двумя подрядчиками без торгов на сумму более 2 млн рублей.

В ведомстве отмечают, что этому способствовал личный интерес экс-главы Козульского района Федора Гардта, которого задержали в конце декабря 2019 года за взяточничество по этому делу, а в апреле 2020 года уличили в аналогичном преступлении.

Чиновники и юрлица, причастные к схеме отделались штрафами. В их отношении завели четыре административных дела.

- По результатам их рассмотрения виновные лица привлечены к ответственности, назначено наказание в виде административного штрафа в общей сумме 230 тыс. рублей, - сообщает прокуратура Красноярского края.