438 человек заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 438 человек. За все время в регионе зафиксировано 104 631 случай заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 433 человека. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 90 877 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 27 человек. Общей сложности от болезни скончались 5 125 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 36 196 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 110 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 237. Проведено тестов на коронавирус всего 3 496 742, из них за последние сутки 4 193, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.