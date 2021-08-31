Подарки первоклашкам

Акция «Собери ребенка в школу» проводится компанией впервые. Накануне начала нового учебного года всем первоклашкам, родители которых работают на предприятиях РУСАЛа, приготовили подарки.

«Образование – это та база, на которой потом строится вся дальнейшая жизнь и карьера, - отметил генеральный директор БоАЗа Андрей Картавцев, - для наших первоклашек вот-вот начнется новая жизнь, полная ярких открытий и погружения в науку. Очень важно оказать им всяческую поддержку на пути к знаниям, к светлому будущему».

В этом году первый раз в первый класс отправятся 67 детей сотрудников БоАЗа. Для них собрали большие подарочные наборы, в которых есть все необходимые школьные принадлежности для учебы, от подставки для книг и пластилина, до дневников и красок.

«У меня двое сыновей, старший Алексей идет в первый класс. И для нас это неожиданный и очень приятный подарок, - признается Илья Арбатский, менеджер АСУТП, - школьные расходы всегда существенные для каждой семьи. Поэтому такая забота компании о тех, кто создает семьи, растит детей, провожает в первый класс просто бесценна. Большое спасибо за полезный подарок и поддержку!»

Свои подарочные наборы первоклассникам приготовила и профсоюзная организация завода. А в минувшие выходные профсоюзные активисты провели для будущих школьников праздничную тематическую фотосессию. Первоклассникам предложили сфотографироваться в костюмах персонажей популярной книги про Гарри Поттера. Радости юных фотомоделей не было предела.