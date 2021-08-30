В Красноярском крае в месяц пропадают без вести около 60 человек. Фото: Поиск пропавших детей Красноярск

КРОО «Поиск пропавших детей-Красноярск» в честь Международного Дня пропавших людей(30 августа), рассказали, сколько людей пропадают в регионе каждый месяц.

Ежемесячно красноярским волонтерам поступает 50-60 заявок на поиски пропавших людей. «Поиск пропавших детей» действует в Красноярском крае с 2012 года.

За 9 лет деятельности организация получила более 3 тысяч заявок на поиски. Чаще всего без вести пропадают дети и пожилые люди – 1800 случаев. Найдено волонтерами за эти годы более 500 человек.

- За этими цифрами - глаза полные боли и безысходности , глаза родителей утонувших детей, которые не отходят от нас на берегу и просто молча молят - хотя бы найдите, дайте проститься, - говорится в сообщении волонтеров.