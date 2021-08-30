Красноярские полицейские разыскивают мужчину, совершившего убийство на острове Отдыха 12 лет назад

Сулейманов Зейнал Намазович. Фото: МВД по Красноярскому кра.

В красноярской полиции просят помочь в поиске Сулейманова Зейнала Намазовича. Он подозревается в преступлении по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего».

По версии МВД, вечером 28 февраля 2009 года у спорткомплекса им. Ивана Ярыгина на острове Отдыха между двумя группами мужчин произошел конфликт. В итоге был застрелен красноярец 1981 года рождения. Он умер в больнице.

Было заведено уголовное дело, главным фигурантом которого и стал Сулейманов. Он объявлен в федеральный розыск.

- Сотрудники полиции обращаются ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Сулейманова Зейнала, сообщить информацию по телефонам: 8-908-013-95-95 или 8-913-597-42-02, - сообщают в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.