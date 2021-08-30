Пользователи «Мой Tele2» выбирают предложения искусственного интеллекта

Tele2 подводит итоги работы приложения «Мой Tele2» в первом полугодии 2021 года. Число пользователей мобильной платформы в января-июне выросло на 28% год к году. Чаще всего клиенты изучают персональные предложения от виртуального помощника Мии и знакомятся с продуктами Tele2 по рекомендациям искусственного интеллекта. Это делают 75% пользователей мобильного приложения.

Tele2 продолжает развивать пользовательский опыт и совершенствует функционал мобильного приложения «Мой Tele2». По итогам первого полугодия число пользователей платформы увеличилось на 28% год к году. Наибольший прирост зафиксирован в Поволжье (30%), на Северо-Западе (28%) и в регионах Байкала и Дальнего Востока (23%).

Приложение «Мой Tele2» является точкой входа в экосистему услуг компании. Оператор проанализировал, какие возможности платформы наиболее востребованы клиентами. 75% пользователей мобильного приложения «Мой Tele2» знакомятся с предложениями искусственного интеллекта. Виртуальный помощник Миа анализирует интересы клиента, основываясь на данных о его потреблении услуг, подбирает для него подходящие тарифы и опции.

Условия своего тарифного плана просматривают 60% пользователей.