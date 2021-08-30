Теперь обычный тариф может стать детским

Tele2 запускает услугу «Дети онлайн». Если родители подключат ее на номере ребенка, он сможет смотреть обучающие видеоматериалы и детские фильмы от сервиса Wink,а также будет защищен от случайных подписок.С новой услугой обычный тариф может стать детским. Помимо этого, в канун учебного года родители сэкономят на подготовке к школе – скидки на товарыи услуги для детей теперь собраны в специальный раздел программы лояльности.

При подключении услуги «Дети онлайн»ребенок получит доступ кобразовательному контенту, тысячам мультфильмови детских фильмов от видеосервисаWink. Всего доступно более 3,6 тысячивидеоуроков по литературе, биологии, обществознанию, географии, истории, физике и другим школьным дисциплинам, которые рассчитаны на учеников с 1-го по 11-й классы. Коллекция детского контента включает популярные мультфильмы и анимационные сериалы для малышей и ребят постарше, в том числе отечественные «Смешарики» (0+) и «Фиксики» (0+), а также произведения студии Disney и анимацию Pixar.

Родителям больше не придется волноваться о том, что ребенок подключитплатные подписки.Услуга «Дети онлайн»защитит его от нежелательного контента, а самих родителей– от незапланированных затрат.

Услуга доступнапользователям тарифов «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». Абонентская плата составляет 90 рублей в месяц, при первом подключенииуслуга предоставляется бесплатно на два месяца.