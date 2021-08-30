В Красноярском крае с алиментщиков по уголовным делам взыскано более 650 миллионов рублей

В Красноярском крае с должников по алиментам по уголовным делам взыскано более 650 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В пресс-службе УФ ССП по краю сообщают, что с начала года в регионе заведено 9 тысяч исполнительных производств по взысканию алиментов. В 77,1% случаев деньги доходят до детей неплательщиков.

Самой эффективной мерой воздействия на должников является арест имущества и ограничение выезда за границу. Применение этих мер позволило взыскать в пользу детей более 106 млн рублей.

В общей сложности приставы совершили более 1 тысячи арестов алиментщиков на общую сумму более 101 млн рублей.

Но самую высокую эффективность показывает уголовное преследование должников. С начала года приставы завели 1026 уголовных дел на неплательщиков.

- В результате применения полного комплекса мер уголовно-правового принуждения в пользу детей взыскано более 650 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба УФ ССП по Красноярскому краю.