В Красноярске по делу об организации проституции обвиняют 40 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края, в организации и вовлечении в проституцию обвиняются 40 человек из трех преступных групп. Все фигуранты проходят по статьям «вовлечение в занятие проституцией» и «организация занятия проституцией» в зависимости о роли.

По версии прокуратуры, с февраля 2011 по май 2019 года двое жителей Красноярска организовали сразу три преступные ячейки, занимавшиеся незаконным бизнесом.

Они приняли на работу несколько сутенеров, которые контролировали «работу» девушек на знаменитой «бетонке» (ул. Грунтовая) и на улице Новая.

Организаторы подыскивали девушек и вовлекали их в проституцию, а также распределяли деньги, обеспечивали безопасность всех «сотрудников», договаривались с саунами и гостиницами.

В общей сложности в проституцию были вовлечены 39 девушек. В ведомстве сообщают, что интимные услуги девушки оказывали клиентам практически «на рабочем месте» - в гаражном массиве на Грунтовой, а также в саунах и гостиницах Ленинского и Кировского районов, и на съемных квартирах.

- Работа групп пресечена сотрудниками краевого МВД в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.