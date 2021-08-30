В Красноярске на новом мосту у БКЗ монтируют ванты

В Красноярске на новом мосту у БКЗ натягивают ванты Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске продолжается возведение пешеходного моста у филармонии. Так, неделю назад рабочие установили пролет виадука. А сейчас смонтировали первый вант. Об этом в своем инстаграме рассказал мэр Красноярска Сергей Еремин.

Утром 30 августа градоначальник на велосипеде доехал до стройки и лично проверил, как продвигается строительство пешеходного моста.

Судя по всему, мэр оказался доволен увиденным:

- Начался монтаж вант, которые будут удерживать мост. Работы идут, - прокомментировал Сергей Еремин в сторис.

Напомним, что в связи со строительством моста, на данном участке ночью было перекрыто движение, чтобы монтировать элементы виадука без помех. Закончить строительство планируется до конца 2021 года. По плану, длина моста должна составить 72 метра, а ширина – 6 метров.