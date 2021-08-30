Красноярцы провели выходные на пешеходном проспекте Мира Фото: Мария ЛЕНЦ

На минувших выходных в Красноярск вернулся проект «В центре Мира», поставленный на паузу в июне из-за ковидных ограничений. С вечера 27 августа по 29 августа участок проспекта Мира вновь стал пешеходным.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Программа «В центре Мира» на минувших выходных была достаточно богата. И красноярцы с удовольствием пришли поучаствовать в мероприятиях.В целом возобновление проекта прошло успешно. Все, что было запланировано – реализовано в полной мере. Красноярцы же по достоинству оценили усилия организаторов.

Благоволила прогулкам по пешеходному проспекту Мира и погода. Практически все выходные в Красноярске было солнечно и тепло, кроме вечера субботы, когда полил кратковременный дождь.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Организаторы проекта рассказали, что это еще не все. Прогуляться по Мира можно будет и на следующих выходных. Напомним, что проект «В центре Мира» планируется продлить до середины сентября.