В Красноярске из-за тумана задержано 24 рейса Фото: Мария ЛЕНЦ

Утром 30 августа Красноярск накрыло густым туманом. Это сказалось и на работе аэропорта Красноярск. По данным пресс-службы воздушной гавани, задержано более 20 рейсов, а приземлиться в аэропорту не смогли более десятка:

- Сейчас задержано 24 рейса из Красноярска. На запасные аэропорты отправлены еще 13, их направляют в Новосибирск, Кемерово и Абакан. Когда ситуация стабилизируется неизвестно, все зависит от погодных условий, - рассказали «КП-Красноярск» в пресс-службе аэропорта.

По данным онлайн-табло, часть рейсов и вовсе отменена: в Москву (Домодедово), Сочи и Анталью (Турция).