Самый дорогой коттедж в Красноярске продают за 150 миллионов рублей

Фото: krsk.au.ru

Коттедж в красноярском микрорайоне Чистый выставлен на продажу на портале au.ru. Стоимость дома 150 миллионов рублей.

Как сообщается в объявлении, площадь трехэтажного (один этаж цокольный) коттеджа составляет 700 кв.м, расположен он в Чистом, что в Октябрьском районе Красноярска, недалеко от Ветлужанки.

В коттедже централизованные отопление, канализация и водоснабжение. На первом этаже кухня, гостиная, санузел, гардероб и есть даже зимний сад. На втором этаже три спальни с гардеробом у каждой, а также санузел. На цокольном этаже есть сауна, бильярд, котельная и прачечная.

Полностью обустроен и земельный участок вокруг дома. Будущие хозяева смогут пользоваться гостевым домом, бассейном с хамамом, гаражом на три машины, барбекю, теплицей и даже искусственным прудом с автоматическим поливом.

Территория коттеджа закрыта, забор каменный, а дорога к дому заасфальтирована. Таким образом, этот коттедж на данный момент является самым дорогостоящим в городе.