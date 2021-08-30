Красноярский ФК «Енисей» сыграл вничью с астраханским «Волгарем»

Фото: vk.com/fcenisey Фото: Мария ЛЕНЦ

В рамках 8-го тура Олимп-Первенства ФНЛ красноярцы принимали гостей из Астрахани, команду «Волгарь». «Енисей» активнее начал встречу, создав несколько опасных моментов, но первыми забили гости. На 41 минуте с пенальти отличился Артем Симонян.

Отыграться красноярцам удалось во втором тайме. На 68-й минуте счет сравнял Алексей Скворцов, а на 73-й вперед хозяев вывел Александр Масловский. Однако довести матч до победы красноярской команде не удалось.

На 90-й минуте в ворота «Енисея» был назначен еще один пенальти. Уже в компенсированное арбитром время Илья Стефанович сравнял счет.

В итоге – 2:2. После 8 туров «Енисей» расположился на 14 месте турнирной таблицы. «Волгарь» - на 17-м.

Следующий матч «Енисей» проведет в гостях. 5 сентября красноярские футболисты отправятся в Липецк на матч с «Металлургом».