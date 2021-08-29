В Красноярске откроют отделение детской трансплантологии костного мозга и стволовых клеток. Фото: Вадим Кофман

В Красноярске откроют отделение детской трансплантологии костного мозга и стволовых клеток. Оно будет запущено в мае следующего года на базе Краевого центра охраны материнства и детства.

Сейчас ребятишек из Сибири возят на операции в Москву и Санкт-Петербург. В год помощь там получают 10-12 детей, живущих в регионе. До пересадки пациенты проходят необходимые этапы лечения в центре охраны материнства и детства.

-Это будет первый центр детской трансплантологии за Уралом. Важно, чтобы дети лечились дома, и с ними рядом всегда находилась семья, - сказал губернатор Александр Усс.

После того, как откроется центр, маленькие пациенты смогут проходить лечение в Красноярске. Это исключит долгие перелеты и адаптацию к новому часовому поясу.

также на базе центра будут работать врачи отделения гематологии.

Приобрести необходимое медицинское оборудование и мебель поможет фонд «Подари жизнь», соучредителем которого является Чулпан Хаматова.