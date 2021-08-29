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Происшествия29 августа 2021 12:11

Хотела припугнуть: жительница Красноярского края оклеветала мужа в полиции

Теперь ей предстоит ответить за ложный донос на мужа
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Хотела припугнуть: жительница Красноярского края оклеветала мужа в полиции

Хотела припугнуть: жительница Красноярского края оклеветала мужа в полиции

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Жительница Канска устав от разборок с мужем, решила припугнуть того полицией, но переборщила, и теперь пойдет под суд за ложный донос на супруга, сообщили в ГУ МВД Красноярского края.

Женщина вызвала полицию и заявила, что благоверный хотел ее убить, угрожал ножом,

- Из-за возникшего чувства обиды, а также попытки избежать дальнейших разборок и желания напугать мужа, позвонила в ОВД и сообщила придуманную историю о происшествии. При оформлении заявления она была предупреждена стражами порядка об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных сведений, однако умышленно настаивала на совершенном в отношении нее преступлении,- рассказали в пресс-службе ведомства.

Но правда вскоре вскрылась, и теперь вместо статуса потерпевшей, у заявительницы статус подозреваемой. Ей грозит до двух лет лишения свободы.