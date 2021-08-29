433 человека заболели коронавирусом в Красноярском крае за сутки Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярском крае стабильно держится высокое суточное количество заболевших коронавирусом. По состоянию на 29 августа, за 24 часа инфекция была выявлена у 433 человек. Скончались десять жителей региона, сообщили в Роспотребнадзоре.

В общей сложности в крае с начала пандемии от ковида погибли 5069 человек.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 36 323 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3074 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3206, - рассказали в пресс-службе ведомства.

С начала пандемии специалистами было проведено 3 492 549 тестов на коронавирус, из них за последние сутки 7800.