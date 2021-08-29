В Центральном парке Красноярска проходит ярмарка урожая. Фото: vk.com/krasnoyarskrf

В Центральном парке Красноярска завершается ярмарка урожая. Сегодня последний день, когда горожане могут не только прийти погулять в парк, но и захватить с собой оттуда свежие овощи с грядок.

До 16:00 любой желающий имеет возможность купить по выгодной цене помидоры, кабачки, патиссоны и другие товары, которые подойдут для консервации на зиму.

Для тех, кто хочет украсить свой собственный участок зеленью тоже найдутся товары по душе. Многие дачники предлагают купить у них различные саженцы кустарников и других многолетних растений, которые предстоящей весной уже начнут радовать своих владельцев пышным цветением.