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Общество29 августа 2021 7:34

В Центральном парке Красноярска проходит ярмарка урожая

Садоводы хвастаются своими летними достижениями и распродают овощи с грядок
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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В Центральном парке Красноярска проходит ярмарка урожая. Фото: vk.com/krasnoyarskrf

В Центральном парке Красноярска проходит ярмарка урожая. Фото: vk.com/krasnoyarskrf

В Центральном парке Красноярска завершается ярмарка урожая. Сегодня последний день, когда горожане могут не только прийти погулять в парк, но и захватить с собой оттуда свежие овощи с грядок.

До 16:00 любой желающий имеет возможность купить по выгодной цене помидоры, кабачки, патиссоны и другие товары, которые подойдут для консервации на зиму.

Для тех, кто хочет украсить свой собственный участок зеленью тоже найдутся товары по душе. Многие дачники предлагают купить у них различные саженцы кустарников и других многолетних растений, которые предстоящей весной уже начнут радовать своих владельцев пышным цветением.