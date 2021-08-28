В Красноярске на неделю закрывают проезд с Красраба на 26 Бакинских комиссаров Фото: Мария ЛЕНЦ

Администрация Красноярска анонсировала еще одно в этом сезоне перекрытие улиц, связанных с ремонтными работами. Начиная с воскресенья 29 августа будет временно закрыт для проезда транспорта съезд с проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» на улицу 26 Бакинских комиссаров.

Это связано с продолжением капитального ремонта тепловых сетей. Работы ведет АО «Сибирьэнергоремонт». Также движение транспорта будет ограничено по проезду с западной стороны здания по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий», 20. Там будут установлены временные дорожные знаки «Движение запрещено».

Ограничения будут действовать ровно неделю – с 08:00 часов утра 29 августа до 08:00 часов утра 05 сентября 2021 года. Чтобы не попасть в затруднительное положение, водителям стоит заранее выбрать альтернативный маршрут.