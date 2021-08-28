В Ачинске продавца магазина ударили по голове и украли три бутылки коньяка Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске от рук разбойника пострадала продавец продуктового магазина. Дело раскрыто, направлено в суд и нападавшему грозит немалый срок – до 10 лет лишения свободы. А подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции города.

Случилось это в мае нынешнего года. В ночное время в продовольственный павильон зашел мужчина в маске и с предметом, похожим на пистолет. Потребовал отдать ему деньги из кассы. Однако наличных там не оказалось, потому что продавец за несколько минут до нападения сняла кассу и спрятала выручку в потайное место.

Разочарованный нападавший ударил женщину по голове, забрал с полки три бутылки коньяка и скрылся с места преступления. Придя в себя, она вызвала полицию. Искали разбойника недолго. Выяснили личность, потом задержали. Оказалось, что у него уже были проблемы с законом, в свои 28 лет неоднократно был судим. В ближайшее время вновь сядет на скамью подсудимых.