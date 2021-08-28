В Красноярске сиделку пансионата подозревают в краже денег у 87-летней женщины Фото: Мария ЛЕНЦ

В одном из красноярских пансионатов для пожилых людей произошло ЧП: у 87-летней женщины, живущей там, пропали деньги. Не наличные, а прямо с банковской карты. Женщина обнаружила это утром, когда увидела на телефоне уведомление о списании со счета 6 тысяч рублей. Позвонила своей родственнице, которой доверяет, и все рассказала. А та прямиком направилась в полицию.

Оперативники выяснили, что преступление произошло в тот момент, когда потерпевшая спала. Она поставила телефон на зарядку, не подозревая подвоха. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города, под подозрение попала 37-летняя сиделка пансионата. Она увидела чужой телефон, убедилась, что на нее никто не смотрит, и вошла в мобильный банк – пароля ведь на гаджете нет. А потом перевела деньги своим знакомым. Теперь ей может грозить до 6 лет лишения свободы за кражу.