В Красноярске задержали начальника отдела ветеринарного надзора Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске задержали начальника отдела ветеринарного надзора на Государственной границе РФ. Его подозревают в том, что он дал взятку в крупном размере. Операцию по задержанию с поличным проводили сотрудники УФСБ по краю, затем материалы дела были переданы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. На основании этих материалов было заведено уголовное дело.

В пресс-службе следкома рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск предварительную информацию по делу. В августе текущего года судебный пристав-исполнитель вручил подозреваемому требование суда, согласно которому он должен привести в первоначальное состояние жилое помещение. О каком именно жилом помещении идет речь, не уточняется.

Взамен чиновник предложил приставу деньги в обмен на услугу: тот должен будет закрыть исполнительное производство как будто исполненное. Взамен получит 50 тысяч рублей. В назначенное время передача денег состоялась, после чего подозреваемого задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.