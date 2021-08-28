В Красноярском крае за сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 440 человек Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярском крае за сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 440 человек. Такие данные на 12 часов 28 августа приводит региональное управление Роспотребнадзора. Таким образом, с начала пандемии общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 достигло отметки 103 760.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Красноярске – 81, в Норильске – 66, Канске – 51, Минусинске – 38. Дудинке – 22, Енисейске – 21. Это – официальная статистика включает тех, кто обратился за медицинской помощью и прошел ПЦР-тест. Есть ведь и те, у кого заболевание протекает бессимптомно и они даже не подозревают об этом.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 36 455 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 037 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 244.Проведено тестов на коронавирус всего 3 484 749, из них за последние сутки 8 137.