В Хакасии военные сворачивают мобильный пункт вакцинации от ковида Фото: ИВАНОВА Диана

В Абакане военные сворачивают мобильную палатку, где размещался мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Она появилась после того, как глава Хакасии обратился к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой о помощи. Также завершает свою работу и мобильный госпиталь на 100 койко-мест. Военные медики на следующей неделе покинут республику.

Об этом в прямом эфире с подписчиками социальных сетей сообщил Валентин Коновалов, пояснив, что на данный момент в медицинских учреждениях Хакасии большой запас свободных коек – 32 %.

- Принято решение о том, что военный госпиталь сворачивается. Сегодня будет свернута палатка по вакцинации, со следующей недели уезжают. Хочу сказать огромное спасибо, они нас выручили в сложной ситуации. Особенно врачебными кадрами.

Напомним, что 30 июля мобильный пункт вакцинации был атакован неадекватным мужчиной, который облил палатку горючей жидкостью и поджег.