Погибли все пятеро: на федеральной трассе в Туве по вине водителя-бесправника разбилась иномарка

На федеральной трассе в Туве по вине водителя-бесправника разбилась иномарка. Фото: ГИБДД Тувы

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на федеральной трассе Р-257 «Енисей» на территории Тувы, в 14 километрах от города Чадана. По данным ГИБДД республики 26 августа около 17:30 часов автомобиль «Тойота Эстима» вылетел с дороги на обочину и перевернулся.

В салоне находились пятеро мужчин в возрасте 18, 24, 27, 28 лет и 32 года. Установлено, что за рулем был 24-летний молодой человек. Водительских прав он никогда не получал, поэтому сложно установить его опыт вождения. Возможно, именно этого опыта ему не хватило, чтобы справиться с управлением. Плюс высокая скорость, с которой он мчался.

В результате машина, слетев с шоссе, летела кубарем несколько метров по полю. Мужчины не были пристегнуты ремнями безопасности, их выбросило из салона. От полученных травм они скончались на месте, а прибывшим медикам оставалось только зафиксировать их смерть.

В настоящее время обстоятельства ДТП выясняется, в рамках этого взята на анализ кровь водителя, чтобы установить наличие в ней алкогольного опьянения.