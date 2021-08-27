В Красноярске загорелось помещение супермаркета «Командор» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске загорелось помещение супермаркета сети «Командор». Это произошло нынешним вечером, 27 августа, в Октябрьском районе, на улице Калинина, 187 (территориально это район Мясокомбината). По данным пресс-службы ГУ МЧС России по краю, в подсобном помещении загорелись личные вещи. На место выехали 5 единиц техники и 10 человек личного состава. В результате пожара никто не пострадал, до прибытия пожарных из магазина эвакуировались 50 человек, в том числе 5 детей. Огонь локализован на площади 5 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.

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