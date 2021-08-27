В Красноярске 11-летняя нарушительница попала под колеса

В Красноярске 11-летняя девочка бежала на детскую площадку и попала под колеса. Фото: ГИБДД города

В Красноярске 11-летняя девочка попала под колеса автомобиля по пути на детскую площадку. Произошло это накануне, 26 августа, на улице Весны. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД города, школьника отправилась гулять, на детской площадке ее ждали друзья. Ей нужно было перейти проезжую часть.

Регулируемый пешеходный переход, с зеброй и светофором, находился всего в пятидесяти метрах, но девочка решила перебежать дорогу напрямую. В итоге попала под проезжавшую «Мазду». Повезло, что у иномарки была невысокая скорость, юная нарушительница получила ушибы, но осталась жива, руки-ноги целые.

Госавтоинспекция информирует, что в текущем году в результате ДТП по собственной неосторожности получили травмы 20 несовершеннолетних пешеходов. Родителей просят почаще беседовать с детьми на тему безопасности на дорогах. А еще лучше показывать личный пример.