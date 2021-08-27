В Красноярском крае от гриппа планирую привить 1,5 миллионов человек

В Красноярском крае от коронавируса за сутки погибли 5 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае в этом сезоне от гриппа планируют привить 1,5 миллиона человек, их которых 376 тысяч - дети. Такую информацию озвучил региональный Роспотребнадзор. Основной мерой защиты против гриппа является иммунизация. Благодаря охвату прививками против гриппа 57,3 % жителей края, в том числе 86,5 % из групп риска, в прошедшем эпидемиологическом сезоне тяжелые случаи заболевания гриппом и ОРВИ не регистрировались.

Самое оптимальное время для вакцинации – осень, с сентября по ноябрь. Защитный эффект наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев. Важно, чтобы иммунитет после прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.

Добавим, что в крае полным ходом идет вакцинация от коронавируса. На 27 августа привито первым компонентом вакцины – 777 228, завершили вакцинацию – 658 485 граждан. Если сначала была сделана прививка от коронавируса, то против гриппа можно сделать прививку только через месяц. И наоборот - после прививки от гриппа нужно будет подождать 30 дней, прежде чем начать вакцинацию против коронавируса.