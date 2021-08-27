На должность «отпугивателя ворон» в красноярском гольф-клубе прислали более 500 резюме

«Разогнали всех орлов»: в Красноярске ищут отпугивателя ворон на зарплату в 50 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На должность «отпугивателя ворон» - это не оборот речи, а самая реальная вакансия в гольф-клубе под Красноярском – уже прислали более 500 резюме. И это только за пару дней.

Появилось объявление 25 августа на «Авито», в тот же день «Комсомолка» созвонилась с руководством. А там посетовали, что особого отклика вакансия пока не нашла и большим количеством звонков от соискателей похвастаться нельзя.

Однако стоило написать об этом, и понеслось. Большой ажиотаж, в том числе в социальных сетях, комментарии вроде «не работа, а мечта». А в самом гольф-глубе «Орлиные холмы» теперь не представляют, как охватить всех соискателей. Собеседование вскоре начнут проводить. И наверняка попадут на него не все.

Напомним, что зарплата для отпугивателя ворон неплохая – от 35 до 50 тысяч. Правда, чтобы получить деньги, придется поработать. Рабочий день – примерно с 10:00 до 20:00 часов. Нужно будет искать мячи, которые вороны так любят воровать. Нужно будет прогонять птиц, разорять их гнезда вблизи игрового поля.