В Красноярском крае от коронавируса за сутки погибли 5 человек Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперативного штаба на 12 часов 27 августа в Красноярском крае официально подтверждено 103 320 случаев заболевания коронавирусом. В том числе за минувшие сутки 443 человека. Антирекорд бессменно держит Красноярск, здесь 82 новых случая (всего 31 334), всплеск заболевания фиксируется в Минусинске – 50 новых случаев (всего3 673), в Норильске – 31 (всего 5 325), в Ачинске – 25 (6 319), Канске – 28 (3 308), Курагинском районе – 24 (1 634), Ермаковском районе – 25 (848).

В региональном минздраве сообщили, что за сутки выписались 440 человек, а всего с начала пандемии количество выздоровевших составило 89 555 человек. Погибли от осложнений, связанных с коронавирусом, 5 059 жителей края.

На сегодня 36 662 человека находятся под наблюдением врачей (+3 011 новых за сутки). Снято с медицинского наблюдения 3 254. За все время проведено тестов на коронавирус в крае - 3 476 612 (+8 528).

На 27.08 привито первым компонентом вакцины – 777 228, завершили вакцинацию – 658 485 граждан.

Добавим, что в эту статистику не входят показатели по закрытым городам. За сутки в Железногорске зарегистрированы 10 новых случаев заболевания, а выздоровели 23, один скончался. Всего с начала пандемии 8 804 случая заражения, 8 434 человека выздоровели, а 142 пациента скончались.

В Зеленогорске всего заболели 5562, за сутки 19. Выздоровели 5270, за сутки 22. И количество умерших всего 72 человека.