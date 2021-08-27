В Красноярском крае отстрелят еще четырех медведей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае отстрелят еще четырех бурых медведей. Одного в Канском районе и трех – в Ачинском. Соответствующее распоряжение подписал глава регионального министерства экологии Павел Борзых, с ним можно ознакомиться на официальном сайте правительства. Чуть ранее подобное распоряжение коснулось и пяти хищников в Идринском районе.

Отстрел будет проводиться в рамках регулирования численности опасных животных. Пол значения не имеет, ликвидировать нужно взрослых особей, которые представляют угрозу для человека

Напомним, что несколько дней назад в село Белый Яр в Ачинском районе вышел медведь. Сначала участковый вместе с инспектором охотнадзора прогнали его в лес, но тот вернулся – появился прямо у школы. Пришлось его ликвидировать. По счастливой случайности никто из людей не пострадал.