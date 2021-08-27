Красноярские художники продолжают рисовать картины на фасадах домов. Фото: молодежный центр "Новые имена"

Красноярские художники продолжают преображать город, рисуя свои картины на фасадах многоэтажных домов. На сей раз они приметили 10-этажный панельный дом в переулке Якорным, рядом с улице Вавилова. Называется композиция «Май-июнь». Авторы – Иван Усякин и Евгений Задорин. На картину высотой примерно в 25 метров у них ушло больше 140 литров краски и не меньше 100 баллонов. Художники работали чуть больше недели. Надо отметить, им очень повезло с погодой.

Как рассказали в молодежном центре «Новые имена», это уже седьмая композиция на улице Вавилова, созданная в рамках фестиваля уличного искусства «Крась!». За всю историю проведения фестиваля площадь покрытия монументальной живописью и графикой составила 5 050 квадратных метров, это почти как два с половиной дворца спорта имени Ивана Ярыгина