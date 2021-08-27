Житель Хакасии во время полета снимал стресс курением в туалете

Жителя Хакасии наказали за то, что он снимал стресс в самолете Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя Хакасии наказали за то, что он снимал стресс в самолете, нарушая правила поведения во время полета. Сумма штрафов, которую определил суд, не уточняется. Но подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе линейной полиции хакасской столицы.

Самолет летел из Москвы в Абакан, за 4 часа пути 32-летний гражданин неоднократно заходил в туалетную кабинку, чтобы покурить. Ему сделали замечание и бортпроводники, и командир воздушного судна. Но должной реакции не последовало.

Тогда командир сообщил об этом диспетчеру аэропорта. И когда самолет приземлился, нарушителя уже встречали транспортные полицейские. Они вывели мужчину под руки и доставили в дежурную часть. А там ему провели медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что гражданин был в состоянии алкогольного опьянения. Так что его наказали рублем и за курение на борту самолета, и за появление в общественных местах в пьяном виде, и за нарушение правил поведения на транспорте.