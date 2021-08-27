Из Красноярска в командировку на Северный Кавказ отправился сводный отряд полиции. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по краю

Из Красноярска в служебную командировку на Северный Кавказ отправился сводный отряд краевой полиции. Там они сменят своих товарищей, которые полгода охраняли общественный порядок на территории Чеченской Республики. В числе сотрудников, направившихся в Итум-Калинский район, две девушки – представительницы службы участковых уполномоченных полиции и кинологической службы. Об этом рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

Добавим, что такие командировки длятся с 1994 года.

По доброй традиции православный священнослужитель провел обряд освящения. А командиру отряда передали российский флаг и флаг Красноярского края. Проводил отряд в путь начальник краевого главка Александр Речицкий. Он обратился к полицейским с напутственными словами, пожелал успешной службы. А родным и близким бойцов, которым предстоит долгое ожидание, – терпения и понимания.