В Красноярске включили обратный отсчет до старта чемпионата мира по волейболу. Фото: администрация города

В Красноярске начали обратный отчет до старта чемпионата мира по волейболу. Накануне, 26 августа, на центральной набережной состоялась церемония запуска часов обратного, которые будут напоминать красноярцам о скором старте спортивного события.

Соревнования пройдут в августе 2022 года в 10 городах России, среди которых будет и Красноярск. Планируется, что здесь свои матчи сыграют четыре команды-участницы первенства.

- Сейчас, во время запуска часов обратного отсчёта, я невольно вспомнил Универсиаду-2019 – те десять незабываемых дней, которые стали одной из самых ярких страниц в новейшей истории города, – сказал в ходе церемонии Сергей Ерёмин. – И я рад, что мы продолжаем дальше писать спортивную летопись Красноярска. Волейбольный чемпионат мира – это знаковое событие для всей страны, и я уверен, что благодаря опыту организации таких мероприятий, который у нас уже есть, спортсмены и гости увезут из нашего города самые добрые воспоминания и эмоции.

Также Красноярск станет стартовой площадкой самого длинного волейбольного матча. Играющие команды из одного города без перерыва передают эстафету волейбольного поединка другому городу. К примеру, после Красноярска матч продолжится в Кемерово.