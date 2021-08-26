В домах жителей правобережья Красноярска отключат холодную воду Фото: Мария ЛЕНЦ

27 августа часть жителей правого берега Красноярска останется без холодной воды. Неудобства продлятся в течение суток, сообщили в компании СГК.

Отключение коснется жителей домов в Ленинском и Кировском районах. Кроме того, в некоторых домах будет пониженное давление воды.

Неудобства продлятся с 23:00 27 августа до 23:00 28 августа. Это вынужденная мера для того, чтобы можно было установить перемычку между системами холодного водоснабжения на двух водозаборах.