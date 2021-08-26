25 человек скончались за сутки от коронавируса в Красноярском крае

Инфекция была подтверждена у 446 жителей региона Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярском крае вновь возросло число скончавшихся от коронавируса. Если за день до этого от болезни погибли 18 человек, то по обновленным данным, инфекция унесла жизни еще 25 жителей страны, сообщили в Оперативном штабе.

В общей сложности с начала пандемии от ковида скончались 5 054 красноярца и жителя края.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 36 944 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 124 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 311. Проведено тестов на коронавирус всего 3 468 084, из них за последние сутки 8 367, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.