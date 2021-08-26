Александр Ногин назначен заместителем министра экологии Красноярского края

Назначен замминистра минэкологии Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

Кадровые перестановки в правительстве Красноярского края. На должность заместителя министра экологии и рационального природопользования Красноярского края назначен Александр Ногин.

Ранее 20 августа стало известно, что его предшественник на этом посту, Игорь Жуков, решил уволиться по собственному желанию.

Сам Александр Ногин прежде возглавлял Дирекцию по особо охраняемым территориям региона. На сегодняшний день с ним заключен трудовой контракт на три года.